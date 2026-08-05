Una serata all'insegna della convivialità, della tradizione e del riconoscimento del ruolo degli anziani nella comunità. È quella che si è svolta in piazza Repubblica, dove il Comune di Sarroch ha organizzato il tradizionale appuntamento riservato ai cittadini dai 65 anni in su.

L'iniziativa, realizzata in collaborazione con l'Associazione Turistica Pro Loco Sarroch, ha richiamato numerosi partecipanti, accolti in una piazza allestita a festa nel cuore del centro storico. Per l'occasione Marco Corda ha preparato un menù ispirato alla tradizione gastronomica sarda, mentre l'intrattenimento musicale di Alberto Cuncu ha accompagnato la serata.

Negli ultimi anni l'amministrazione comunale ha scelto di ospitare l'evento in alcuni dei luoghi più rappresentativi del territorio, tra cui Villa Siotto, la Marina di Perd'e Sali e Villa d'Orri. Quest'anno la scelta è ricaduta su piazza Repubblica, recentemente interessata da interventi di messa in sicurezza e riqualificazione, con l'obiettivo di valorizzare il centro storico e renderlo protagonista di un momento di aggregazione.

Nel corso della serata sono stati premiati anche i cittadini più longevi presenti: Francesco Salonis, 96 anni, e Maria Meloni, 98 anni.

«Abbiamo scelto di organizzare la cena nel cuore del centro storico, in una piazza Repubblica illuminata a festa, per offrire ai partecipanti l'occasione di vivere questo luogo in modo nuovo e trascorrere insieme una serata all'insegna dell'allegria e della serenità», spiega l'assessora alle Politiche sociali Bianca Meloni, esprimendo soddisfazione per la riuscita dell'iniziativa e per la crescente partecipazione dei cittadini, che hanno apprezzato sia la location sia l'organizzazione dell'evento.

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