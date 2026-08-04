Nora, visita tattile-sensoriale al parco archeologico per persone cieche e ipovedentiI partecipanti potranno vivere un'esperienza che permetterà loro di avvicinarsi alla storia in maniera inclusiva
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Un'esperienza pensata per rendere il patrimonio archeologico sempre più accessibile. Giovedì il parco archeologico di Nora ospiterà una visita tattile-sensoriale dedicata a un gruppo di persone cieche e ipovedenti, organizzata in collaborazione con l'Associazione Rp Sardegna OdV Ets.
L'iniziativa punta a offrire un modo diverso di conoscere l'antica città di Nora, trasformando la tradizionale visita guidata in un percorso immersivo e multisensoriale. Attraverso il contatto diretto con alcuni elementi del sito, il dialogo con gli operatori e un approccio studiato per valorizzare i sensi diversi dalla vista, i partecipanti potranno vivere un'esperienza che permetterà loro di avvicinarsi alla storia e all'archeologia in maniera inclusiva.
L'appuntamento nasce dalla collaborazione tra il Parco archeologico di Nora e l'associazione impegnata nella tutela dei diritti delle persone con disabilità visiva, con l'obiettivo di promuovere una cultura realmente accessibile e condivisa.
L'iniziativa rappresenta anche un'occasione per diffondere buone pratiche nel campo dell'accessibilità culturale, rafforzare il rapporto tra il patrimonio archeologico e la comunità e dimostrare come la valorizzazione dei beni culturali possa diventare uno strumento di inclusione e partecipazione, capace di abbattere le barriere e coinvolgere tutti i visitatori.