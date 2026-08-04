Giornata di disagi a Quartucciu, tra problemi alla viabilità e interruzioni dell’erogazione dell’acqua. Stamattina gli operai di Abbanoa sono intervenuti sul ponte di via Mandas per sistemare il problema creatosi dopo i lavori di giovedì scorso. L’intervento ha però provocato lunghe code e rallentamenti, costringendo molti automobilisti a utilizzare percorsi alternativi e causando ripercussioni sulla viabilità interna.

Come si dice spesso però “al peggio non c’è mai fine” visto che, nelle stesse ore, un guasto alla rete idrica in via Quartu ha lasciato senza acqua diverse zone del paese. Il disservizio ha interessato diverse vie tra cui: via Ploaghe, via Mogoro, via Nazionale, via Pertini e via degli Ulivi.

Secondo quanto riferito dai residenti, ormai furiosi per l’ennesimo disservizio, già da alcuni giorni si notava poca pressione dai rubinetti, con difficoltà anche a fare una doccia.

«Non solo il problema dei dossi di via Mandas, stamattina ci siamo svegliati senza acqua. Eravamo quattro giorni con un filo d’acqua dai rubinetti, dalle prime ore della mattinata è arrivata la mazzata definitiva. L’acqua mancava già da tre ore quando è arrivato il messaggio di Abbanoa. Ci ha colto impreparati», racconta la residente Marcella Cocco. L’erogazione dell’acqua ha iniziato a riprendere gradualmente dopo le 17.

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