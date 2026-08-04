Sopralluogo a fine mattinata nel pronto soccorso dell’ospedale san Giuseppe Calasanzio di Isili da parte del presidente della Comunità Montana Salvatore Argiolas e del primo cittadino Luca Pilia. Si prospetta una situazione di criticità per il proseguo del funzionamento del servizio di emergenza urgenza.

Domani mattina il direttore generale della Asl di Cagliari ha convocato i sindaci nell’aula magna dell’ospedale per «comunicazioni urgenti della direzione aziendale». Una richiesta che ha creato allarme fra gli amministratori e negli stessi utenti che ormai da anni vivono con ansia il funzionamento a singhiozzo del pronto soccorso. Durante la visita, i rappresentanti delle istituzioni locali hanno interloquito direttamente con gli operatori sanitari e con alcuni utenti in attesa, riscontrando un quadro di forte sofferenza operativa legato principalmente alla carenza di personale e alla complessa gestione dei turni.

«Ci troviamo», hanno detto, «di fronte ad una situazione estremamente delicata e preoccupante, l’eventuale chiusura o ridimensionamento, causato dalla mancanza di personale comporterebbe gravi rischi per la salute e la sicurezza di tutti i cittadini del territorio».

«È indispensabile scongiurare la chiusura», ha aggiunto Eugenio Lai sindaco di Escolca, «non possiamo mettere a rischio la salute dei nostri cittadini soprattutto vista l’assenza di medici di base, pediatri e di guardie mediche». L’azienda intanto sta avviando delle interlocuzioni. Nessuna ufficialità comunque su quanto sta accadendo, bisognerà aspettare l’incontro di domani.

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