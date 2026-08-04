Il Centro Diurno di Villaputzu per persone con disabilità è finalmente operativo. Con l’assestamento generale di bilancio approvato nel corso dell’ultimo Consiglio comunale sono infatti stati destinati circa 16mila euro all’allestimento della struttura attraverso l’acquisto di arredi e attrezzature.

Il sindaco Pierpaolo Piu ha riconosciuto il ruolo della precedente maggioranza guidata da Sandro Porcu nella realizzazione dell’opera sottolineando però la necessità di completare il percorso con gli interventi indispensabili per poterla inaugurare. «L’opera – ha chiarito il primo cittadino - è stata realizzata dalla precedente amministrazione e lo riconosciamo con correttezza». Subito dopo ha aggiunto che «il merito della realizzazione di un’opera può attraversare amministrazioni diverse. Il dovere di completarla e renderla utile appartiene a chi, in quel momento, ha la responsabilità di governare».

Piu ha evidenziato il valore sociale dell’intervento e la necessità che le strutture pubbliche rispondano ai bisogni della comunità. «Un edificio pubblico raggiunge pienamente il proprio scopo quando apre le porte e risponde a un bisogno reale della comunità». Il progetto del centro diurno risale al 2022 quando, per realizzarlo nel centro del paese al primo piano dell’ex mercato civico, furono stanziati 400mila euro. I primi lavori nel 2023. Adesso l’inaugurazione.

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