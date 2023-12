Due giornate dedicate agli studenti e alle studentesse dell’Istituto Comprensivo “Ermanno Cortis”.

Ieri e oggi la biblioteca “Sanna Sulis” di Quartucciu ha accolto le alunne e gli alunni della scuola primaria di via Guspini e via Monte Spada e quelli della scuola secondaria di primo grado grazie alla collaborazione, che va avanti da tanti anni tra l’assessorato alla Cultura, la biblioteca e l’associazione culturale il Crogiuolo di Rita Atzeni.

«Una collaborazione consolidata negli anni - afferma l’assessora alla Cultura, Elisabetta Contini -, che ci ha visti collaborare in molte iniziative che hanno coinvolto non solo le scuole ma anche l’intera cittadinanza. Grazie al progetto Mariposa de cardu e il festival letterario “Mondo eco” abbiamo accolto con entusiasmo la proposta di animazione alla lettura in biblioteca».

Le bambine e i bambini sono stati coinvolti in un percorso che si è snodato tra i marosi della storia: tanti esploratori straordinari che hanno cambiato il Mondo. Ad animare le due mattinate le attrici Marta Gessa e Gloria Uccheddu.

I libri selezionati sono stati poi affidati alle classi che hanno partecipato e saranno oggetto di un successivo intervento laboratoriale a scuola, finalizzato alla presentazione da parte di alunne e alunni dei libri ai loro compagni delle altre classi.

«Come hanno spiegato durante la mattinata le attrici: “Una piccola formazione da comandanti del vascello letterario perché l’amore della lettura diventi dilagante”. In questo intervento si incontrano due progetti de Il Crogiuolo che dialogano fra loro: Il Mondo Eco e Mariposa de cardu in memoria di Luisa Atzeni», conclude Contini.

