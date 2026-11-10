Ancora violenza in quella polveriera che è diventato il centro d’accoglienza di Monastir. Ieri sera la maxi rissa che ha coinvolto una quarantina di persone, suddivise in due fazioni tra algerini e afgani, e oggi si è verificato un episodio ancora più allarmante.

Un accoltellamento avvenuto addirittura all’interno dell’hotspot, pare che un ospite del centro ne abbia colpiti altri tre.

E cresce la protesta per una situazione divenuta ormai inostenibile all’interno dell’hotspot, che ospita circa 600 migranti: «Il centro è diventato ormai una terra di nessuno tra risse, incendi e fatti di sangue, e per i comuni del territorio si tratta di uno stato di guerra continua», denuncia il sindacato di Polizia Anip per bocca del segretario Flavio Tuzi.

Gli agenti, incalza, lavorano in un «costante stato di tensione, esposti a pericoli inaccettabili con risorse umane e strumentali del tutto insufficienti». Il sindacato chiede un’aliquota di rinforzo del Reparto Mobile, reperibile per intervenire immediatamente, in particolare nelle ore serali e notturne.

Tuzi “invita” il capo della Polizia nel centro: «Venga a vedere con i propri occhi le condizioni operative in cui lavorano le forze dell’ordine in occasione della visita, alla Questura di Cagliari del prossimo 17 e del 18 novembre. La sua presenza è necessaria per far sentire che lo Stato c’è e che si riappropria del territorio con un forte segnale concreto e inequivocabile di fermezza e legalità».

Gli agenti chiedono un rafforzamento dell’organico e regole d’ingaggio chiare per consentire interventi tempestivi: «Noi e l’intera comunità non possiamo subire passivamente questa situazione».

(Unioneonline)

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