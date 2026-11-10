È morto al Brotzu uno degli automobilisti rimasti coinvolti domenica sera in un incidente stradale sulla strada che da Ussana porta a Serdiana: Piero Callai, 85 anni, residente a Flumini di Quartu, non c'è l'ha fatta. Inutili i tentativi del personale sanitario di salvargli la vita.

Era stato ricoverato in codice rosso assieme ad altri quattro feriti. Il pensionato era alla guida della sua Ford Fiesta (con a bordo alcuni familiari), che si si era scontrata con un'altra macchina.

Sul posto immediato era stato l'arrivo delle ambulanze del 118 e dei carabinieri del Radiomobile di Dolianova per i rilievi di legge.

Piero Callai era appassionato di Vespe d'epoca: da cinque anni faceva parte dell'associazione "Due ruote" di Maracalagonis con la quale con altri soci, incontrava anche bambini e persone anziane in occasione del Natale e dell'Epifania. Era uno dei decani delle Vespe in Sardegna. La sua morte ha subito suscitato grande cordoglio.

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