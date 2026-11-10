Per arrivare a scuola a Quartu, precisamente in quelle di Pitz'e Serra, prima fra tutte l'Istituto Tecnico Primo Levi, gli studenti di Quartucciu devono prendere fino a tre pullman, rischiando a volte di arrivare in ritardo. E qualche volta le coincidenze tra una linea e l'altra non sono sempre puntuali. Per questo motivo, Ilaria Corda, la mamma di uno ragazzo che frequenta la seconda del Levi, ha deciso di avviare una raccolta firme coinvolgendo i genitori e gli studenti, per chiedere un collegamento diretto da Quartucciu.

«La distanza è di soli 4 km», dichiara Corda, «ma mio figlio, come tanti altri suoi compagni, per arrivarci ci mette fino a un'ora e mezza perché deve cambiare tre pullman (prima la linea 19, poi il QSA/QSB e la linea 1L), con il rischio costante di arrivare in ritardo a scuola (la campanella suona alle 8.10). Deve uscire molto presto di casa per riuscire a prendere la coincidenza in via Brigata Sassari a Quartu. Quando invece lo accompagno io in macchina o quando va con la sua bici elettrica, ci mette pochissimi minuti».

La donna punta a raggiungere almeno una cinquantina di adesioni, per poi mandare una mail pec formale al Ctm e alla scuola stessa: «Vorrei poterlo fare entro Natale. Chiederò l'istituzione di una navetta diretta o di una nuova linea dedicata, con cinque o sei fermate a Quartucciu, per collegare direttamente il nostro paese alle scuole di Pitz'e Serra. Chi vuole aderire può mandarmi un'email all'indirizzo contact@ilariacorda.com».

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