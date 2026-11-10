Dopo la sperimentazione dello scorso anno che ha avuto successo, l'Istituto Comprensivo "Ermanno Cortis" di Quartucciu riparte con l'ampio progetto contro il bullismo e il cyberbullismo "Scuola debullizzata". Le attività inizieranno ufficialmente domani, mercoledì 11 novembre. Rispetto all'anno precedente, il progetto cresce: se prima infatti le classi coinvolte erano due, stavolta sono otto, di cui quattro quinte della primaria dei plessi di via Monte Spada e via Guspini, e quattro prime della secondaria di primo grado di via Ales.

L'iniziativa è finanziata dal "Fondo permanente per il contrasto del fenomeno del cyberbullismo" del Ministero dell'Istruzione e del Merito tramite l'Ufficio scolastico regionale sardo. Sono previsti vari livelli, spiega la referente del progetto, Monica Gaias: «L'educazione tra pari (Peer education): gli studenti di seconda media, già formati lo scorso anno, parteciperanno a un percorso guidato da uno psicologo esperto per diventare tutor dei bambini di quarta e quinta primaria. Poi, educazione socio-emotiva: sono previsti laboratori di 20 ore rivolti alle prime, seconde e terze della primaria, con lo scopo di intervenire all'origine del problema, aiutando cioè gli alunni a riconoscere e gestire emozioni come la frustrazione e la noia, e a cogliere i segnali dei compagni, come un sorriso forzato o un disagio fisico».

Docenti e personale Ata verranno ovviamente formati per imparare a segnalare correttamente situazioni di disagio e bullismo. Ma il progetto coinvolgerà un po' tutto il territorio, come si evince dal titolo scelto dal progetto di quest'anno, "Dalla scuola debullizzata alla comunità debullizzata": ci saranno spettacoli aperti alle famiglie e locandine informative sia dentro che fuori dai plessi scolastici. «Scuola debullizzata punta non più solo a intervenire in casi di emergenza, ma alla prevenzione fin dall'infanzia e lungo tutto il percorso fino alla scuola media», conclude Gaias. L'Istituto ha costituito un tavolo di monitoraggio territoriale: una rete di collaborazione e controllo che coinvolge il dirigente scolastico, gli insegnanti, i collaboratori scolastici, sedici genitori e alcuni esperti, tra cui Salvatore Bandinu, educatore e ideatore del format, un avvocato e l'ispettore di polizia Maurizio Mascia.

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