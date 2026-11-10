Monastir, maxi-rissa nel centro d’accoglienza: coinvolti in 40, alcuni feriti da arma da taglioDue “fazioni” coinvolte: algerini contro afghani. Dopo l’incendio delle scorse ore è l’ennesimo episodio di disordini nella struttura
Maxi rissa tra migranti nella tarda serata di ieri all'interno del centro d'accoglienza di Monastir.
Secondo le prime informazioni, gli stranieri coinvolti sarebbero circa 40, suddivisi in due fazioni, da una parte algerini, dall'altra afghani.
Gli scontri sono andati avanti a lungo con calci, pugni, sprangate, lanci di oggetti e anche coltellate.
Il bilancio ufficiale parla di due feriti, non gravi, uno trasportato in codice giallo in ospedale, l'altro medicato sul posto, entrambi per ferite da arma da taglio. Ma i feriti potrebbero essere molti di più, visto che molte delle persone coinvolte hanno rifiutato di spiegare cosa è accaduto agli operatori intervenuti sul posto.
A cercare di portare la calma sono arrivati i carabinieri della compagnia di Dolianova e gli agenti della Polizia di Stato in supporto agli agenti che lavorano quotidianamente all'interno dell'ex degli edifici dell'ex scuola penitenziaria adibita a centro d’accoglienza.
Questo episodio arriva a sole 24 ore dall’incendio appiccato da uno degli ospiti che ha costretto numerosi ospiti algerini a saltare dalle finestre per mettersi in salvo mentre prendeva fuoco la parte superiore di uno degli edifici dell’hotspot.