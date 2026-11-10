Portare la prevenzione più vicino ai cittadini, con informazioni chiare e occasioni di confronto diretto con gli specialisti. Nasce con questo obiettivo “Take Care, la prevenzione con l’Aou di Cagliari”, il progetto dell’Azienda ospedaliero-universitaria patrocinato dall’assessorato regionale della Sanità, che per tutto il 2027 proporrà incontri informativi e consulti dedicati alla salute con i professionisti del Policlinico Duilio Casula e del San Giovanni di Dio.

Al centro, le persone e gli strumenti per prendersi cura di sé: conoscere i fattori di rischio, riconoscere i segnali da non sottovalutare e compiere scelte più consapevoli. L’Aou mette a disposizione le competenze dei propri professionisti per rendere le informazioni sulla salute più accessibili e affidabili.

«È un’iniziativa strutturata sulla prevenzione – spiega il direttore generale dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari, Vincenzo Serra – che ha l’obiettivo di garantire ai nostri concittadini un’informazione adeguata per poter scegliere autonomamente e consapevolmente come prendersi cura della propria salute».

È un contributo concreto, sottolinea Serra, «che vogliamo dare al territorio grazie alle competenze di alto livello dei nostri professionisti e all’attività di ricerca. I cittadini hanno sempre più bisogno di assistenza sanitaria e noi non ci tiriamo indietro, vogliamo fornire indicazioni chiare e puntuali sui comportamenti da adottare per migliorare la qualità e l’aspettativa di vita».

Il primo appuntamento anticipa il programma del 2027 è per venerdì 13 novembre 2026, dalle 14 alle 19, la Dermatologia del San Giovanni di Dio dedicherà un pomeriggio all’idrosadenite suppurativa. Gli specialisti offriranno consulti gratuiti su prenotazione, con accesso dal vicoletto di via Ospedale 46.

L’idrosadenite suppurativa è una malattia caratterizzata dalla comparsa ricorrente di noduli o cisti che tendono a infiammarsi, soprattutto nelle ascelle, all’inguine e nella zona perianale. Durante i consulti sarà possibile chiarire i dubbi sulle manifestazioni della patologia, sui percorsi diagnostici e sulle possibilità di trattamento. Un’occasione per conoscere meglio una malattia ancora poco nota e ricevere informazioni direttamente dagli specialisti.

L’appuntamento è organizzato insieme alla Sidemast, la Società italiana di dermatologia. Le prenotazioni si effettuano sul sito www.sidemast.org compilando il pre-screening online o chiamando l’800893512 dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 19 e il sabato dalle 10 alle 15.

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