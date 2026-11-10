Manca ancora poco più di un mese alla fine dell'anno, ma i dati non sono confortanti. Da gennaio ad oggi a Quartu i nuovi nati, registrati all'anagrafe, perché non essendoci un punto nascita in città, nascono tutti a Cagliari, sono appena 191. Erano 229 da gennaio a dicembre del 2025, già in calo rispetto all’anno precedente quando i nuovi nati erano stati 278.

Impari il raffronto con i decessi: 632 quest’anno e 682 l’anno prima. Mettere al mondo un figlio in tempi di crisi e di incertezze sta diventando sempre più una scelta da ponderare per bene e sono in tanti quelli che ci rinunciano.

Chi invece decide di mettere su famiglia lo fa con grandi sacrifici e problemi. Lo sa bene Manola Marcia che il figlio lo ha fatto dopo ben 18 anni di matrimonio «perché non è stata una scelta facile. Fare un figlio implica tanti sacrifici».

In città non nascono più bambini da gennaio del 2011. È in quella data che chiuse le porte l’unico punto nascita ancora attivo, l’Ospedaletto di via Silesu.

Da allora anche i figli dei quartesi doc, nella carta di identità e in tutti i documenti risultano nati a Cagliari. Perché nella terza città della Sardegna non c’è un ospedale e nemmeno più un punto nascita dove possano rivolgersi le future mamme che sono costrette a migrare al Policlinico o negli ospedali cagliaritani per mettere al mondo i loro bambini. Manca un punto di riferimento importante che da anni le donne chiedono a gran voce senza però ottenere risposta. Non era bastato all’Ospedaletto avere fatto partorire oltre 200 mamme all’anno. Per restare aperti occorreva raggiungere la soglia delle 500 nascite e così per forza di cose si era stati costretti a chiudere le porte.

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