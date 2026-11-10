I lavori di ristrutturazione del ponte di ferro sul Flumendosa tra Villaputzu e Muravera per il momento non riprendono e la Città Metropolitana di Cagliari proroga il servizio di vigilanza agli ingressi dello stesso ponte sino alla fine di novembre.

La spesa prevista, così come nei due mesi precedenti, è di altri ventiduemila euro. Come viene riportato nella determina firmata dal dirigente dell’ente metropolitano «la situazione di fatto e diritto che motivava la prima proroga è tutt'ora in essere». Non si è cioè ancora conclusa la procedura che dovrebbe portare al subentro della seconda ditta classificata dopo che la scorsa primavera è stata estromessa per inadempienze la ditta siciliana che si era aggiudicata l’appalto. In due anni avrebbe cioè portato a termine meno del dieci per cento dei lavori.

Adesso il principale nodo da sciogliere è proprio la verifica dei lavori già effettuati, per quanto si tratti «di una seppur minima quantità». Inoltre «non sono ancora concluse le verifiche sui requisiti di ordine generale e professionale dichiarati dall'impresa seconda classificata». Interlocuzioni e verifiche che però sarebbero ormai al punto di svolta: entro questa settimana si dovrebbe sapere se la seconda classificata siglerà il contratto oppure no. L’auspicio è che la firma arrivi subito altrimenti i tempi per la ripresa dei lavori diventerebbero biblici.

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