Quartu celebra l'abito tradizionaleLo fa con una serata speciale inserita nell'ambito della rassegna Si Ghetat custu bandu
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Nella Giornata nazionale degli abiti storici, Quartu celebra l'abito tradizionale quartese. Lo fa con una serata speciale inserita nell'ambito della rassegna Si Ghetat custu bandu, organizzata dalle associazioni in rete Città di Quarto, Su Idanu, Su Scrignu de Campidanu assieme a Nodas e Femminas. L'appuntamento è per sabato.
Si comincia alle 16 con il ritrovo nella basilica di Sant’Elena. Da lì partirà il corteo con i partecipanti rigorosamente in costume, che attraverserà via Marconi e via Porcu per poi arrivare a Sa dom’e Farra. Ed è qui nell’ex museo etnografico che ci sarà una vestizione narrata, per riscoprire storia, gesti e saperi legati all’abito tradizionale quartese con interventi musicali.
«Questa giornata è molto importante per noi», spiega la presidente di Nodas Margherita Puddu, «vogliamo celebrarla con un pomeriggio dedicato alla bellezza e al valore dell’abito tradizionale quartese».
Le associazioni in rete proseguono così nel loro percorso di salvaguardia delle tradizioni con un fitto programma che oltre all’appuntamento di sabato continua con i laboratori di ballo sardo, di cucito e di poesia improvvisata, sempre a Sa dom’e Farra con cadenza settimanale rispettivamente il lunedì, mercoledì e venerdì.