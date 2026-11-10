Isili, lavori per la fibraL'intervento partito ieri durerà fino al 21 novembre prossimo
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Sono ripresi ad Isili i lavori per la predisposizione dell'impianto della fibra ottica. L'intervento partito ieri durerà fino al 21 novembre prossimo e riguarda il tratto di strada della statale 128 ed esattamente nel Corso Vittorio Emanuele sul lato sinistro dal distributore Eni fino all'intersezione con via Sardegna.
Oltre al posizionamento dei cavi della linea di fibra ottica si provvederà anche al rifacimento del marciapiede. Il comune ha disposto anche un'ordinanza che dovrà disciplinare il cantiere. Infatti in questo tratto di strada c'è il divieto di sosta in ambo i lati e attivato il senso unico alternato.
È consentita la sosta per esigenze di servizio esclusivamente ai veicoli della ditta esecutrice i lavori, alle forze dell'ordine, ai mezzi di soccorso e a quelli Antincendio. Sarà cura della stessa ditta garantire il passaggio pedonale in sicurezza e regolare il traffico con personale idoneo. Inoltre nel caso in cui la carreggiata risultasse inferiore a 5,60 metri, dovrà istituirsi il transito alternato da movieri o a mezzo Semafori.