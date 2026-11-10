Proseguono gli interventi di Poste Italiane a favore della sostenibilità ambientale. È stata completata, infatti, presso gli uffici postali di via Nazionale a Maracalagonis e di via Cagliari a Burcei l’installazione di due nuovi sistemi fotovoltaici sui tetti delle sedi, in grado di generale una potenza complessiva, rispettivamente, di 18 e 13 KW, per una previsione di energia prodotta annualmente di circa 28.000 e 20.000 kWh, e che consentirà un risparmio in termini di emissione di anidride carbonica, rispettivamente, di circa 14 e 10 tonnellate annue.

L’installazione dei sistemi fotovoltaici posizionati a Maracalagonis e Burcei fa parte di un progetto di Poste più ampio che prevede l’installazione di impianti con una potenza media di circa 50kWp per un perimetro di potenza complessiva pari a circa 19MWp, intervenendo su siti di medie e grandi dimensioni, tra cui uffici postali, sedi direzionali e centri di meccanizzazione postale.

Nella Sardegna Meridionale sono stati installati finora 24 sistemi fotovoltaici, per una potenza complessiva di circa 800 KW, una previsione di energia prodotta annualmente di oltre 1 milione e 100mila kWh e un risparmio in termini di emissione di anidride carbonica di circa 650 tonnellate annue. Il numero dei pannelli installato da Poste Italiane è specifico per ogni impianto fotovoltaico, nel rispetto della taglia degli immobili e delle caratteristiche tecniche.

© Riproduzione riservata