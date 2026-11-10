In attesa della giornata di Saboris Antigus, in programma domenica 15 novembre a Siurgus Donigala, sono previsti due incontri dedicati alle eccellenze locali e alla collaborazione culturale tra territori del Mediterraneo. Il primo appuntamento è fissato per venerdì 13 novembre, alle 19, nella Tenuta Olianas, in località Porruddu a Gergei. L'iniziativa, dal titolo “Altri Sapori”, coinvolgerà Trexenta, Sarcidano e Barbagia di Seulo in un confronto sulle specialità gastronomiche e sulle identità locali. Al centro dell'incontro la conoscenza delle realtà del territorio e il ruolo dei produttori nella valorizzazione delle risorse delle comunità.

Sabato 14 novembre, alle 12, il programma proseguirà al Rifugio Gennedda, nella località omonima sulle sponde del Lago Mulargia, a Siurgus Donigala. Il tema sarà “Trexenta, Sarcidano e Smirne”, con la presentazione di un'alleanza culturale tra i territori sardi e la regione della Turchia. L'obiettivo è avviare un confronto sulle rispettive identità, sulla cucina e sul legame tra paesaggio e cultura. All'iniziativa partecipano anche diversi partner turchi, tra cui Visit Izmir, la Izmir Metropolitan Municipality e la Izmir Vineyard Route, insieme a Monreve Group e Tenuta Aliotti Wine & Art Resort.

I due incontri sono promossi con il sostegno della Regione Sardegna e della Camera di Commercio di Cagliari-Oristano. La partecipazione è rivolta in particolare agli amministratori e ai rappresentanti delle comunità coinvolte e farà da anteprima alla manifestazione di domenica, quando Siurgus Donigala ospiterà la nuova edizione di Saboris Antigus, dedicata alla cucina tipica, ai prodotti locali e agli antichi mestieri.

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