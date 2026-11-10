Il malumore tra le lottizzazioni della costa quartese è ormai evidente. Da mesi i residenti attendono che Abbanoa, dopo i lavori di realizzazione dell'ultimo tratto di rete fognaria da Marina Residence a Terra Mala, porti avanti il rifacimento dell'asfalto ma per ora a Capitana, zona Tamerici, c'è solo il cemento a coprire gli scavi.

«È da tempo che annunciano i lavori di ripristino» denunciano i residenti, «ma ancora siamo sempre allo stesso punto». Da Abbanoa fanno sapere che «per limitare i disagi alla circolazione l'impresa ha già eseguito il ripristino in calcestruzzo. Appena saranno completati tutti i collaudi del nuovo impianto di sollevamento si procederà anche con l'asfalto».

Quella della costa è un'opera da 8 milioni di euro. L'intervento ha previsto la realizzazione delle condotte fognarie, seguendo il tracciato della litoranea, da Marina Residence fino appunto a Terra Mala. Si tratta di un'infrastruttura di una certa rilevanza, composta anche da impianti di sollevamento nei punti a quote più elevate e che permetterà la dismissione dei vecchi depuratori che servivano le lottizzazioni. Il tratto di rete tra Marina Residence e Terra Mala andrà a completare uno schema che ha già visto la realizzazione di precedenti lotti.

Il Comune, quando gestiva il servizio in proprio, aveva realizzato il tratto da Margine Rosso a Bellavista. Quando è subentrata, Abbanoa ha poi portato avanti il secondo tratto da Bellavista sino a Marina Residence, all'altezza dell'incrocio con via Lago di Varese.

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