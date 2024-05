La piscina comunale di Ortacesus domani (venerdì 31 maggio) riapre i battenti, per la gioia dei tanti appassionati di nuoto della Trexenta e non solo.

Cancelli spalancati alle 14, per la tanto attesa inaugurazione della stagione estiva 2024.

La cooperativa sociale Ranoplà, incaricata dal Comune di Ortacesus di gestire gli impianti sportivi in località Is Arenas, anche quest’anno propone le convenzioni alle amministrazioni comunali della Trexenta, del Gerrei e del Parteolla e alle diverse associazioni di Cagliari e del Sud Sardegna per promuovere attività sportive e progetti di integrazione rivolti in particolare ai ragazzi con difficoltà fisiche.

Domenica 2 giugno invece è il giorno della vera e propria inaugurazione delle attività ricreative della piscina “Summer 2024”: dalle 14.30 divertimento assicurato con lo Schiuma Party accompagnato da deejay Mino B. Lunedì 10 giugno partirà anche il campo scuola per i più piccoli.

Un servizio, quello proposto dalla cooperativa sociale Ranoplà ogni giorno dal lunedì al venerdì, rivolto ai bambini che potranno trascorrere l’estate svolgendo attività ricreative in acqua e a bordo vasca. Questo il programma giornaliero: alle 9 accoglienza, 9.30 giochi in acqua, 11.30 giochi di squadra, 12.30 pranzo, 13.30 giochi e laboratori, 15.30 giochi in acqua, 16.30 preparazione per il rientro.

In tutte le attività i bambini e i ragazzi saranno guidati e seguiti da una squadra di educatori e animatori.

© Riproduzione riservata