Perde il controllo, si ribalta e finisce in mezzo alla vegetazione: paura nella notte sulla 195Lo schianto all’altezza del bivio per Chia: automobilista in codice rosso
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Grave incidente nella notte sulla Statale 195, all’altezza del bivio per Chia, in territorio di Domus De Maria: intorno alle 4 un uomo alla guida di un’auto ha perso il controllo del mezzo che si è ribaltato, andando a finire la sua corsa in mezzo alla vegetazione.
Sul luogo dell’incidente sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento del porto di Cagliari, che hanno messo in sicurezza l’area mentre i soccorritori del 118 prestavano le prime cure al ferito, trasferito in ospedale in codice rosso.
Dopo i primi controlli è emerso che l’automobilista non è in pericolo di vita.
(Unioneonline)