Chiusa con numeri da record la stagione estiva, nella piscina comunale di Ortacesus ripartono le numerose attività per gli appassionati di nuoto nell’area coperta. Il 20 settembre riapre la segreteria per le iscrizioni. "Siamo carichi per la ripartenza", dicono Gianluca Cardia e Assunta Onali, responsabili della cooperativa sociale Ranoplà che da alcuni anni gestisce gli impianti sportivi in località Is Arenas, nei pressi della Statale 128.

La piscina della Trexenta negli anni è diventata un punto di riferimento per i bagnanti che preferiscono i servizi della struttura balneare alle spiagge del Cagliaritano, anche per evitare il traffico e le code ai parcheggi. Ora con l’autunno alle porte potranno ripartire le attività al chiuso per adulti e bambini. Tutti gli operatori sono dotati di green-pass.

L’offerta della stagione 2021-2022 è vasta e comprende corsi di nuoto libero, galleggiamento, acquagym e acqua jump dedicati a chi vuole rimettersi in forma ma con divertimento.

