Anche l’ufficio postale di Ortacesus - così come quelli di Senorbì, Guamaggiore e Guasila in Trexenta, si prepara ad accogliere i servizi della pubblica amministrazione. Sono iniziati i lavori per realizzare gli interventi del progetto “Polis – Casa dei Servizi Digitali” promosso da Poste Italiane per rendere più accessibili i servizi ai cittadini. In particolare, i lavori che riguardano la sede del paese comprendono la completa ristrutturazione e riorganizzazione degli spazi, il miglioramento del confort ambientale, l’inserimento di nuovi arredi progettati per facilitare le operazioni e altri importanti miglioramenti in ottica di ottimizzazione degli stessi servizi. Inoltre, alla riapertura sarà possibile richiedere e rinnovare il passaporto elettronico, certificati anagrafici e previdenziali.

Durante il periodo dei lavori Poste Italiane garantirà ai cittadini di Ortacesus la continuità di tutti i servizi attraverso una postazione dedicata nell’ufficio postale di Suelli, in via Kennedy, operativa secondo i consueti orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45, il sabato fino alle 12.45. Gli interventi avranno una durata stimata in trenta giorni lavorativi.

