Oltre un chilo e 200 grammi tra hascisc, marijuana, cocaina ed eroina, 140mila euro in contanti, un fucile a canne mozze e 28 tartarughe protette. È quanto hanno sequestrato i carabinieri nel corso delle perquisizioni scattate stamattina nell'ambito dell'operazione Family&friends che ha fatto finire in manette 40 persone per associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti.

Le tartarughe sono state scoperte nel giardino di casa, a Quartu, di uno dei tre capi dell'organizzazione, Giovanni Portas.

Era lui che teneva i contatti con gli altri due vertici del gruppo: il cagliaritano Paolo Gaviano, 53 anni, e il sassarese Gabriele Grabesu, di 37. Quest'ultimo nel settembre scorso era stato condannato a quattro anni di reclusione nell'ambito del processo a carico di chi favorì la fuga dal carcere di Bancali e la latitanza di "Johnny lo zingaro", alias Giuseppe Mastini, evaso nel 2020 al termine di un permesso premio in una casa-famiglia diocesana.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata