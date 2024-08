Così come sta accadendo in tutti i paesi e le città dell’Isola anche Monserrato è chiamata a prendere posizione per la difesa del paesaggio sardo con la raccolta firme per la proposta di legge di iniziativa popolare "PRATOBELLO '24". Questa proposta, che punta a regolamentare l’installazione di impianti fotovoltaici e eolici a terra, è fondamentale per garantire una transizione energetica che rispetti le bellezze naturali e le caratteristiche uniche della Sardegna.

La legge proposta mira a stabilire norme urbanistiche rigorose per gli impianti energetici, assicurando che i progetti di energia rinnovabile siano realizzati in armonia con la tutela e valorizzazione del territorio. Questo approccio si allinea con i principi stabiliti dallo Statuto Autonomo della Sardegna e dalle direttive internazionali e nazionali, promuovendo uno sviluppo sostenibile e consapevole.

Fino al 16 settembre 2024, i cittadini di Monserrato hanno l’opportunità di sostenere questa causa recandosi all’Ufficio Elettorale, in via San Lorenzo 1, piano terra. Gli orari per firmare sono dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 12:00, e il martedì e giovedì anche dalle 16:00 alle 17:00. È essenziale presentare un documento di riconoscimento valido per poter apporre la propria firma.

La partecipazione alla raccolta firme non è solo un atto di supporto legislativo, ma una dichiarazione di impegno per la salvaguardia del territorio sardo. Ogni firma, infatti, contribuisce a garantire che le future installazioni energetiche siano compatibili con la bellezza del paesaggio sardo e che il progresso non comprometta l’eredità naturale che è stata lasciata.

