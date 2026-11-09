Un aiuto ai bisognosi per acquisti di beni di prima necessità. Sono stati pubblicati al Comune di Maracalagonis, gli elenchi dei beneficiari della carta “Dedicata a te” 2026-2027 residenti in paese. Per ragioni di riservatezza, i beneficiari sono identificati dal numero del protocollo Inps, associato alla Dsu presentata per richiedere la certificazione Isee del nucleo familiare.

I beneficiari dell’elenco sono stati individuati direttamente dall’Inps senza l’obbligo di presentare domanda, sulla base dei requisiti anagrafici e reddituali stabiliti dal Masaf (Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste).

Entro il 16 dicembre le famiglie titolari della carta devono effettuare un primo acquisto per attivare la carta, pena la decadenza dal beneficio per il solo anno 2026.

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