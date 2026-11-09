L'allarme era stato lanciato già la scorsa estate. La presenza di canne e di una fitta vegetezione rendevano il rio Is Cungiaus, il corso d'acqua che taglia in due viale Marconi, passando per via Brigata Sassari a Quartu, ad alto rischio per gli incendi. Tanto più che le canne crescevano altissime proprio a ridosso delle finestre delle abitazioni. Ma se allora l'appello dei residenti non era stato ascoltato adesso la Città Metropolitana ha portato avanti l'intervento di bonifica in vista delle piogge. Non ci sono più canne nè erbacce e l'acqua può scorrere regolarmente senza nessun ostacolo. L’intervento, come da competenza, è stato portato avanti appunto dalla Città Metropolitana e adesso il fiume è completamente sgombro sia dalla parte di viale Marconi che da quella di via Brigata Sassari. Proprio per scongiurare gli allagamenti su viale Marconi, all'inizio della stagione invernale, vengono ripulite e scavate anche le cunette a bordo strada in modo che consentano il ristagno dell'acqua senza che questa si riversi lungo la carreggiata. in attesa infatti dell'intervento di rifacimento dei sottoservizi, prevista nel progetto di messa in sicurezza del tratto quartese di viale Marconi, ogni volta che piove scoppia il tombino all'altezza del Carrefour e la strada si allaga.

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