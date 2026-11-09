Due distinte istanze di accesso agli atti e acquisizione documentale sono state presentate al comune di Isili dal gruppo di minoranza consiliare Impegno per Isili. Le richieste riguardano il lascito dei signori Teresa e Giovanni Mura al Comune di Isili e il servizio di Refezione Scolastica. Una mossa da parte dei consiglieri di minoranza che mira a fare chiarezza su questi due temi e garantire il rispetto del diritto alla trasparenza e all'informazione dei cittadini.

"Questa iniziativa si è resa necessaria per approfondire le dinamiche di vicende che riteniamo importanti per la nostra comunità – hanno dichiarato i consiglieri di minoranza Salvatore Pala, Antonello Corona e Marco Atzori – il nostro unico obiettivo è verificare la regolarità delle procedure e assicurarci che l'azione amministrativa dell'ente sia improntata alla massima trasparenza e al bene comune". Un diritto di accesso che è riconosciuto dalla legge e che comunque rientra nel mandato elettivo e di controllo che i consiglieri hanno per via dell'incarico che ricoprono.

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