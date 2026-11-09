Prosegue la rassegna "ViaConvento – Autunno 2026", ospitata negli spazi dell’ex Convento dei Cappuccini – Biblioteca delle minoranze linguistiche, in via Brigata Sassari a Quartu.

Il prossimo appuntamento è fissato per giovedì alle 18. Sarà protagonista Simone Spiga, con la presentazione dei due volumi de La Spiga nell’occhio, pubblicati il primo nel 2025 e il secondo nell’ottobre 2026.

L’opera raccoglie una serie di saggi e editoriali attraverso cui l’autore affronta alcuni dei temi più controversi dell’attualità, dalla crisi sociale alle disuguaglianze, dai conflitti internazionali alle dinamiche del potere economico e politico, con uno stile diretto, provocatorio e fortemente critico.

Il primo volume, La Spiga nell’occhio (2025), propone una raccolta di editoriali dedicati al degrado della società contemporanea, alla comunicazione e all’informazione mainstream, ai conflitti internazionali e alle logiche di potere. Il secondo volume, pubblicato nel 2026 e sottotitolato “Alert: contiene testi irritanti e politicamente scorretti”, prosegue sulla stessa linea, concentrandosi sul confronto con quella che l’autore definisce la “narrazione unica” e sull’omologazione del dibattito pubblico. A dialogare con l’autore sarà Fabrizio Serra.

L'ingresso è gratuito. L'iniziativa è inoltre orientata alla promozione di una cultura della sostenibilità, attraverso l’utilizzo di materiali ecosostenibili, la diffusione di inviti in formato digitale e la riduzione della plastica monouso.

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