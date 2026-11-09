I profumi degli agrumi, del mirto e dei dolci di Muravera in Piemonte, nel Comune di Cavour in occasione della 47esima edizione della rinomata Fiera nazionale di frutticoltura “Tuttomele”. A portare lì il nome di Muravera e del Sarrabus ci ha pensato la Pro Loco in occasione di quella che è stata anche la sua prima attività promozionale fuori dalla Sardegna.

La Pro Loco di Muravera ha infatti stretto una sorta di gemellaggio con la pro loco di Cavour che li ha, appunto, ospitati. “Da colleghi del mondo associativo – ha sottolineato il direttivo della Pro Loco di Muravera presieduta da Daniela Camedda - sappiamo bene quanto lavoro, quanti sacrifici e quanta passione si nascondano dietro la regia di un evento di questa portata. Vedere una comunità intera unirsi per valorizzare le eccellenze del proprio territorio è motivo di grande ispirazione anche per noi”.

Uno degli obiettivi del viaggio era infatti quello di prendere spunti per organizzare al meglio gli eventi proprio a Muravera. “Passeggiare tra gli stand, respirare i profumi della tradizione e toccare con mano l'energia di Cavour – hanno aggiunto - ci ha regalato un'esperienza indimenticabile. Il tutto è stato anche fonte di formazione per direttivo e soci, per la pianificazione e gestione di grandi eventi, perché pensiamo che ci sia sempre da imparare per migliorare, e lo si può fare conoscendo le buone pratiche altrui”.

Tuttomele è una Fiera nazionale di frutticoltura che, negli anni, si è trasformata da sagra locale a evento nazionale, col patrocinio del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste. E quest’anno per la prima volta a Tuttomele era presente anche Muravera.

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