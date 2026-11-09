Resta in prognosi riservata il cinquantacinquenne di Nurri assalito da un cinghiale nel pomeriggio di domenica nelle campagne del suo paese.

Portato in elisoccorso all'ospedale Brotzu di Cagliari, la sua condizione resta critica, i medici non si sono ancora pronunciati, hanno riferito alla famiglia che devono aspettare che passino almeno le ventiquattro ore.

Nessuna indiscrezione su quanto è successo e dove sia successo. Certamente l'uomo era in campagna con i suoi cani ed è stato ferito alla testa in maniera grave. Pur essendo cacciatore pare che domenica fosse uscito da solo per una passeggiata con i suoi animali. Dopo essere stato attaccato dall'animale ha avvertito la figlia per recuperare i cani mentre lui ha raggiunto la guardia medica. Il medico ha avvisato il 118, sul posto sono arrivate due ambulanze ma, verificate le gravi condizioni, è stato allertato l'elisoccorso. L'uomo è stato poi intubato e portato a Cagliari.

Resta dunque tanta apprensione anche nella comunità di Nurri che attende di ricevere buone notizie sulle condizioni dell'uomo. «Stiamo aspettando» ha detto il sindaco di Nurri Roberto Cancedda che è in contatto con la famiglia « abbiamo sentito una delle figlie ma non ci sono novità considerevoli».

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