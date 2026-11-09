Un appuntamento che ha unito sport, solidarietà e testimonianza, con un messaggio forte: "Chi dona gli organi dona la vita". Ad aprire la camminata sono stati Patrizia Sarritzu e Giuseppe Piras, genitori di Riccardo, il giovane scomparso nel marzo scorso in un incidente a Quartu.

La famiglia decise immediatamente di trasformare un dolore così grande in un gesto di straordinaria generosità: la donazione dei suoi organi ha infatti permesso di salvare sette vite. Una testimonianza che ha dato alla manifestazione di Settimo San Pietro un significato ancora più profondo, ricordando a tutti come anche da una tragedia possa nascere una nuova speranza.

L’iniziativa, organizzata dalla Prometeo Aitf Odv , in collaborazione con la Misericordia di Settimo San Pietro, la Protezione Civile e con il patrocinio del Comune di Settimo si è sviluppata in un

percorso non competitivo di cinque chilometri partito da Casa Dessì, con tappa alla chiesa campestre di San Pietro in Vincoli, prima del rientro in paese.

La grande affluenza registrata conferma l’importanza di iniziative capaci di coinvolgere cittadini, associazioni e istituzioni su temi di grande valore sociale. Duecento persone in cammino, un’unica grande testimonianza: la donazione degli organi non è soltanto un gesto di solidarietà, ma una scelta capace di trasformare il dolore in vita e offrire una seconda possibilità a chi non ci sperava più.

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