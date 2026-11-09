Esclusi da importanti iniziative cittadine e del territorio senza nessuna comunicazione. È questa l’accusa lanciata dai consiglieri di minoranza e del gruppo misto Angela Canargiu, Nicola Ennas, Bebo Casu, Silvia Mamusa, Nicola Orrù ed Emanuela Cruccu nei confronti dell’amministrazione accomunale.

Una presa di posizione precisa: «Esprimiamo profondo rammarico e disappunto – rimarcano i sei consiglieri - per la condotta tenuta dall’amministrazione comunale in occasione di recenti e rilevanti appuntamenti istituzionali. Riteniamo grave e inaccettabile la totale assenza di comunicazione e di invito formale nei confronti dei consiglieri di opposizione relativamente a due momenti di alto valore simbolico e democratico per la nostra comunità. È successo per la commemorazione del 4 novembre, che appartiene a tutta la cittadinanza e che dovrebbe unire l'intero consiglio comunale nel ricordo dei caduti e nei valori della patria, superando ogni steccato politico. Nessun invito è arrivato per l’insediamento del presidente del consiglio provinciale del Medio Campidano e infime per l’assemblea pubblica prevista per mercoledì prossimo e per la quale non è giunta alcuna comunicazione o invito formale ai consiglieri di minoranza». Riteniamo grave e inaccettabile questa totale assenza di comunicazione e di invito formale».

Per i sei consiglieri è discutibile la scelta dell’amministrazione di eliminare la figura del comunicatore istituzionale, ritenuta superficialmente "non indispensabile”: «I fatti – aggiungono i sei consiglieri - dimostrano purtroppo l'esatto contrario, evidenziando una palese mancanza di cura e gestione nelle comunicazioni verso la cittadinanza e i suoi rappresentanti. L'impossibilità di partecipare e presenziare a tali ricorrenze non è imputabile a una nostra disattenzione, bensì a una precisa e reiterata mancanza di trasparenza e di garanzia istituzionale da parte di chi ha il dovere di rappresentare tutti».

Ma il sindaco Stefano Altea taglia corto e replica alle accuse: «Gli inviti sono stati pubblicizzati sempre sui canali istituzionali del Comune. È curioso come a fronte delle polemiche su un mancato invito, quasi mai i consiglieri comunali, pur invitati a tutti gli eventi, anche di natura istituzionale, partecipino poi concretamente. Questo dimostra quanto sia strumentale e priva di sostanza questa polemica».

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