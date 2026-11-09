Conferma anche a Serri per la manifestazione Sabrois Antigus. Migliaia le persone che domenica hanno raggiunto il piccolo centro del Sarcidano per la terza tappa di una iniziativa nata dalla collaborazione di 9 paesi del Sarcidano e della Trexenta e la camera di Commercio di Cagliari-Oristano.

"Il successo di questa edizione" ha detto il sindaco Samuele Gaviano "è il risultato di un grande lavoro di squadra, dietro ogni dettaglio ci sono impegno, passione e amore per una comunità che crede nel valore delle proprie tradizioni e sa quanto sia importante custodirle e condividerle".

Centinaia le bancarelle di ogni tipo che si sono snodate lungo tutto il percorso, decine e decine i punti di ristoro che hanno proposto tradizione e innovazione senza staccarsi mai troppo dalla cultura culinaria del posto.

Tanti i visitatori che hanno scelto di fare il tour dei murales e il percorso religioso, senza dimenticare tutti coloro che hanno scelto di visitare anche il sito archeologico di Santa Vittoria, fiore all'occhiello del patrimonio serrese.

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