Il Comune di Uta ha approvato il progetto esecutivo (documento pubblicato sul portale amministrazionetrasparente.unionesarda.it) per il completamento della manutenzione straordinaria della sovrastruttura stradale di via Sant’Ambrogio, con un investimento complessivo di 149 mila 733,85 euro, finanziato attraverso fondi dell’avanzo di amministrazione.

L’intervento interesserà un tratto di circa 580 metri, dalla rampa in uscita dal ponte sul Rio Cixerri fino alla bretella di collegamento con la Strada provinciale 2. Si tratta di un collegamento importante tra il centro abitato e la viabilità provinciale, interessato da un traffico giornaliero medio stimato in circa 8 mila 450 veicoli.

Il progetto prevede la fresatura della pavimentazione esistente, per una superficie di circa 3 mila 770 metri quadrati e uno spessore minimo di 4 centimetri, la posa di un nuovo strato di asfalto e il rifacimento della segnaletica orizzontale. L’obiettivo è ripristinare la regolarità e l’aderenza del manto stradale, migliorando le condizioni di sicurezza e prolungando la durata della pavimentazione.

Durante il cantiere, per garantire la sicurezza e limitare i disagi alla circolazione, potranno essere previsti restringimenti della carreggiata, chiusure temporanee di una corsia e sensi unici alternati regolati da semafori o movieri.

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