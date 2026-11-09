È Paolo Massenti (Bike Tour 4 Mori Guasila) il vincitore della 5ª Cronoscalata Cirronis, disputata domenica a Sinnai e organizzata dall’ASD Serpeddì Bike Team con l’egida dello CSAIn Ciclismo. Sui 6,5 km del percorso, con 500 metri di dislivello, il portacolori M4 ha fermato il cronometro su 28'41"99, a una media di 13,59 km/h.

Secondo posto per Raimondo Deidda (GS Portoscuso, M5) in 30'47"56. Terzo Efisio Pintori (Bike Tour 4 Mori Guasila), staccato di appena 10 secondi. Ai piedi del podio Riccardo Marsella (Karel Sport), primo nella categoria M3 in 31'09"03.

«È stata una bellissima gara, ben organizzata in ogni dettaglio», ha commentato Marsella all’arrivo. «Sono soddisfatto della mia prova: la salita era impegnativa, ma ho gestito bene lo sforzo e la vittoria di categoria ripaga la fatica».

Tra i protagonisti anche un veterano d’eccezione: Vittorio Serra, numero 1 sulla bici, ha vinto la categoria M8 in 34'53"12, chiudendo nono assoluto. Il “dottore in bicicletta” di Sinnai che ha corso in Italia, in Europa e in Africa e ha compiuto imprese anche in surf, tra cui il giro della Sardegna. Serra ha affrontato la salita da Bellavista a Pran’e Murtas con il numero 1 sulla bici, in sella a una MTB da 29 con monocorona da 40 denti. Ha superato i primi due chilometri, durissimi, cercando più il ritmo che la potenza, su una sterrata sassosa che invita a scendere e spingere. Quando la pendenza ha concesso un po’ di respiro, ha rifiatato e poi rilanciato con decisione, con il timore costante che le gambe potessero piantarsi. Nell’ultimo chilometro, tra sassi, radici e vento di traverso, ha dato tutto fino alle bandiere bianche del traguardo. «Una cronoscalata», ha detto, «ti chiede oltre allo sforzo fisico una forza di volontà che difficilmente metti alla prova altrove».

Gli altri vincitori di categoria sono Francesco Mameli (Team Bike & Co Uta) nella Elite Sport, Massenti tra gli M4 e Deidda tra gli M5. Mauro Mandas (Team Bike & Co Uta) ha vinto tra gli M7 e Francesco Garau (Donori Bike Team) tra gli M9.

Al femminile ha preso parte Francesca Boi, portacolori del Serpeddì Bike Team, che ha completato la salita del Cirronis.

Al via c’erano venti atleti, con partenze ogni due minuti dalle 10 e ritrovo presso CAGIMA in località Cirronis. Il lavoro dei volontari della VAB Sinnai ha contribuito alla buona riuscita della manifestazione.

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