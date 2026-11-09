Rientra l’emergenza vespe nella scuola secondaria di via Turati a Quartu. Si è concluso positivamente l’intervento straordinario e urgente condotto dagli operatori del Centro Antinsetti della Città Metropolitana di Cagliari. ​

L’operazione si era resa necessaria dopo la segnalazione della direzione scolastica riguardante la presenza massiccia e pericolosa di imenotteri lungo il perimetro dell’edificio, con l’individuazione di diversi nidi di vespe ordinarie e la presenza accertata di esemplari di vespa asiatica (Vespa velutina).

​Le squadre operative del Centro Antinsetti sono intervenute sul posto in assetto completo, impiegando automezzi speciali dotati di cannoni atomizzatori ad alta gittata. Il trattamento, durato circa tre ore, ha consentito la saturazione mirata e la bonifica integrale delle zone alte delle facciate, delle griglie di aerazione, degli anfratti strutturali e della vegetazione perimetrale.

​Tutti i focolai e i favi individuati sono stati rimossi e neutralizzati, restituendo l’intera struttura e le pertinenze esterne in condizioni di totale sicurezza igienico-sanitaria. «Grazie alla tempestività delle operazioni svolte durante il fine settimana per non interferire con le lezioni» ha spiegato la Città metropolitana, «la regolare attività didattica è potuta riprendere regolarmente oggi senza alcun rischio per gli studenti, il personale docente e i collaboratori scolastici».

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