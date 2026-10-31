Paura la notte scorsa in via Vico a Quartu. Il figlio del titolare della pizzeria Mattana, proprio mentre si accingeva ad abbassare le serrande, è stato minacciato con la pistola da un individuo che ha chiesto di dargli subito l'incasso. Dentro la cassa c'erano solo 100 euro e il ladro, atteso fuori da un complice che faceva da palo, è poi scappato per fortuna senza fare altri danni.

«Stavamo andando via» racconta il titolare Sandro Mattana, «avevamo la serranda mezzo abbassata. All'improvviso è entrato questo tizio e ha puntato la pistola su mio figlio di 26 anni. Ci hanno intimato di entrare dentro e di dare l'incasso. Io avevo già provveduto a portare via tutto, quindi c'erano solo pochi spiccioli. Preso quello sono andati via».

Adesso resta la rabbia, «tanta. Paura no. In qui momenti pensi anche di reagire ma poi rifletti che la cosa importante è tornare a casa dalla tua famiglia».

Saranno adesso le forze dell'ordine a cercare di trovare i responsabili anche grazie all'ausilio delle telecamere.

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