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31 ottobre 2026 alle 14:09aggiornato il 31 ottobre 2026 alle 14:09
Maltrattava l’anziano marito cagliaritano: arrestata una donna cineseI carabinieri chiamati da un vicino dopo l’ennesimo episodio di violenza domestica a Dolianova
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Le violenze fisiche e verbali erano quasi quotidiane. E ciò che succedeva all’interno di quella casa di Dolianova ha attirato anche l’attenzione dei vicini: uno di loro ieri pomeriggio ha chiamato i carabinieri ed è scattato l’arresto.
In manette è finita una donna cinese di 53 anni che, stando al racconto del marito cagliaritano di 73, l’aveva costretto a subire continue vessazioni.
L’accusa, per la cinquantatreenne, è di maltrattamenti in famiglia.
(Unioneonline)
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