Le violenze fisiche e verbali erano quasi quotidiane. E ciò che succedeva all’interno di quella casa di Dolianova ha attirato anche l’attenzione dei vicini: uno di loro ieri pomeriggio ha chiamato i carabinieri ed è scattato l’arresto.

In manette è finita una donna cinese di 53 anni che, stando al racconto del marito cagliaritano di 73, l’aveva costretto a subire continue vessazioni.

L’accusa, per la cinquantatreenne, è di maltrattamenti in famiglia.

(Unioneonline)

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