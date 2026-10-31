La musica tradizionale sarda entra in caseificio. Oggi, sabato 31 ottobre, alle 16.30, la Latteria Sirigu di Senorbì ospiterà una tappa della manifestazione “I Concerti della Via Lattea”, iniziativa che porta gli appuntamenti musicali nei luoghi della produzione agricola, mettendo in relazione cultura, tradizioni ed economia locale. Protagonista sarà Marta Schirru, che proporrà un repertorio dedicato alle più belle canzoni della tradizione isolana, tra melodie e sonorità legate alla memoria e all'identità della Sardegna. A fare da cornice al concerto sarà il mini caseificio della Trexenta, azienda di Mattia Sirigu, che rappresenta una delle realtà produttive del territorio. L'impresa si è distinta anche a livello nazionale con il formaggio “Ammisturau”, realizzato con latte vaccino, ovino e caprino, con cui ha conquistato il concorso “Crudi in Italia” di Asciano.

L'iniziativa punta a valorizzare le aziende agricole come luoghi di produzione, ma anche come presìdi di tradizioni, competenze e relazioni sociali. L'apertura degli spazi aziendali al pubblico diventa così un'occasione per conoscere da vicino il lavoro dei produttori e il valore delle filiere locali. La musica, in questo contesto, diventa un elemento di incontro tra comunità e territorio. L'appuntamento alla Latteria Sirigu unisce infatti la riscoperta del patrimonio musicale sardo alla conoscenza di una realtà imprenditoriale che contribuisce a mantenere vivo il tessuto economico e produttivo della Trexenta.

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