Stand di prodotti tipici, degustazioni, musica e maschere della tradizione sarda: Selegas si prepara alla seconda tappa di Saboris Antigus, in programma oggi, sabato 31 ottobre, e domenica, domenica 1° novembre. La manifestazione, giunta alla 13ª edizione, coinvolge nove comuni della Trexenta e del Sarcidano e quest'anno è dedicata al tema “Gusto e Territori. Protagonisti in prima persona”. Entrambe le giornate inizieranno alle 9 con l'apertura degli stand di prodotti tipici e artigianato. In programma anche visite alle case padronali, alla chiesa di Sant'Anna e San Gioacchino, al Museo d'Arte Sacra e ai murales. A Casa Puddu saranno esposti i quadri delle Janas de Oje, mentre a Sa Ziminera sarà visitabile la mostra fotografica "100 anime" di Lorenzo Naitza.

Oggi le vie del paese saranno animate dalla musica di Marco Sollai alla fisarmonica, Andrea Sollai all'organetto e Tonio Loi alle launeddas. Alle 14, in piazza Imperiale, si esibirà Marco Marroccu. Nel pomeriggio, oltre alla musica itinerante dei Fantasias de Ballos, è previsto un laboratorio con degustazione del su gateau al Giardino del Gusto. Alle 18 si terranno la messa e il concerto dei Bertas, mentre alle 18 è in programma anche Is Animeddas, rievocazione della tradizione locale che coinvolgerà i bambini. Domani, dalle 9.30, al Giardino del Gusto si potrà partecipare alla colazione s'antiga con degustazione del flandilatte. Alle 10 è previsto un laboratorio sul miele a cura dell'azienda agricola Cuore di Mulargia di Anna Maria Cabiddu. Alle 11 spazio alle degustazioni di formaggio e pane, mentre dalle 12.30 sarà possibile pranzare nei punti ristoro. Nel pomeriggio si terrà un laboratorio dedicato alle pardule. Alle 15.30 sfileranno per le strade del paese le maschere tradizionali sarde, con i Mamuthones di Mamoiada e i Mamutzones di Samugheo. Per i bambini sono previste attività di animazione e truccabimbi. Dalle 17, in piazza Imperiale, si esibiranno Maria Luisa Congiu e i Fantasias de Ballos. La manifestazione si concluderà alle 18.30 con uno spettacolo pirotecnico. La tappa di Selegas rientra nel calendario di Saboris Antigus, che proseguirà nei comuni della Trexenta e del Sarcidano con appuntamenti dedicati alle produzioni agroalimentari, all'artigianato e alle tradizioni del territorio.

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