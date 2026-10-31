Ubriaco e sotto l’effetto di stupefacenti stava distruggendo la propria auto con calci e pugni, dopo aver aggredito la compagna.

È stata lei, una ventottenne di Capoterra, nella notte appena trascorsa, a chiedere aiuto ai carabinieri.

I militari sono arrivati poco dopo, intorno alle 4,30: hanno trovato il giovane, 25 anni, fuori di sé, mentre se la prendeva con il veicolo.

Alla vista della pattuglia e al tentativo dei carabinieri di riportarlo alla calma, il venticinquenne ha iniziato a inveire e a rivolgere minacce, arrivando a spintonare i militari, per sottrarsi all’identificazione. Dopo reiterati e inutili inviti verbali, per bloccarlo è stato necessario bloccarlo col teaser.

(Unioneonline)

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