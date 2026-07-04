Prosegue il recupero della vecchia palestra comunale, edificio che in passato ha ospitato anche la sede della Pro Loco e che oggi sta assumendo un volto completamente nuovo. L'intervento entra ora in una nuova fase: a settembre prenderanno il via i lavori di completamento della struttura, che ospiterà la futura sala consiliare e una moderna sala convegni. Per l'opera sono stati programmati nuovi investimenti per complessivi 1 milione e 200 mila euro, risorse che consentiranno di portare avanti un progetto ritenuto strategico per la comunità e per la valorizzazione del patrimonio pubblico. «Siamo particolarmente soddisfatti di questo ulteriore passo avanti – sottolinea il sindaco Umberto Oppus –. Il recupero della vecchia palestra rappresenta un investimento importante per il paese: realizzeremo spazi funzionali destinati alle attività istituzionali e agli eventi pubblici, restituendo alla comunità un edificio rinnovato e pienamente fruibile». L'obiettivo dell'amministrazione comunale è quello di dotare Mandas di una struttura moderna e polifunzionale, capace di ospitare le sedute del Consiglio comunale, convegni, incontri e iniziative aperte alla cittadinanza.

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