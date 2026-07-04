Arrivano i saldi estivi e L’Unione Sarda lancia una promozione imperdibile: dal 4 al 15 luglio compreso, il canone annuale dell’abbonamento digitale è disponibile con uno sconto del 30%, al prezzo speciale di 139,99 euro invece di 199,99 euro. Una straordinaria opportunità per accedere ogni giorno all’informazione più autorevole della Sardegna.

Come attivare l’offerta

Per usufruire dello sconto basta cliccare a QUESTO LINK e completare l’acquisto tra il 4 e il 15 luglio (l’offerta è valida solo per chi non ha un abbonamento attivo).

Cosa include l’abbonamento digitale a L’Unione Sarda

L’abbonamento online permette di accedere a una serie di servizi esclusivi pensati per chi vuole restare aggiornato sulla Sardegna e sul mondo:

1. Il quotidiano in versione digitale

Con l’abbonamento si potrà scaricare ogni giorno il giornale in formato digitale, sfogliarlo da smartphone, tablet o computer e accedere alle edizioni dei 30 giorni precedenti.

2. Sconto del 30% sui prodotti editoriali de “La Biblioteca dell’Identità”

Gli abbonati ottengono anche un vantaggio esclusivo sulla nostra collana editoriale: “La Biblioteca dell’Identità”. Si tratta di una raccolta che comprende libri, volumi storici e opere di pregio dedicate alla cultura, alla memoria e alle tradizioni della Sardegna disponibile sul marketplace del Gruppo L’Unione Sarda (QUI IL LINK). Un’occasione unica per arricchire la propria libreria con testi di qualità a un prezzo ridotto.

3. Accesso a “Risparmio Sardegna”, la community esclusiva dedicata ai vantaggi

Con l’abbonamento è possibile registrarsi gratuitamente a Risparmio Sardegna, la community di abbonati riservata ed esclusiva che offre convenzioni con decine di aziende partner in tutta l’isola.

Inserendo le stesse credenziali dell’abbonamento, gli iscritti possono beneficiare di prezzi scontati su beni e servizi, dai prodotti alle esperienze, dal benessere al tempo libero.

Una piattaforma pensata per creare valore concreto e continuativo per gli abbonati al nostro quotidiano.

Sei già abbonato? Registrati QUI utilizzando le credenziali d’accesso dell’abbonamento a L’Unione Sarda per accedere agli sconti e ai vantaggi esclusivi.

E se hai un’azienda e vuoi diventare nostro partner scopri (QUI IL LINK) i vantaggi dedicati alle imprese del territorio.

Perché approfittare, dunque, della promozione de L’Unione Sarda?

Questa offerta è ideale per chi vuole:

restare informato col quotidiano più longevo e diffuso dell’Isola;

leggere il quotidiano in formato digitale, ovunque e in qualsiasi momento;

accedere a vantaggi e sconti esclusivi durante tutto l’anno;

entrare nell’esclusiva community sarda di risparmio e convenzioni.

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