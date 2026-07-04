Oltre 50 grammi di hashish già suddivisi in dosi pronte per lo spaccio, un bilancino di precisione e denaro in contanti: è quanto ha trovato la Polizia addosso a un ventenne fermato nella notte mentre sfrecciava a bordo di un monopattino in piazza IV Novembre, a Quartu. Per il giovane è scattato l'arresto con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il ventenne, già noto alle forze dell'ordine, aveva con sé oltre 50 grammi di hashish pronti per lo spaccio, un bilancino di precisione e del denaro suddiviso in banconote di piccolo taglio. Durante la successiva perquisizione domiciliare gli agenti hanno trovato altri due coltelli, un altro bilancino e il materiale utilizzato per il confezionamento della droga.

Accompagnato negli uffici del Commissariato, per il giovane è scattato l’arresto.

(Unioneonline/v.f.)

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