Prenderà il via martedì prossimo, nel salone parrocchiale, il servizio “Ludococcole” rivolto ai bambini dai 3 ai 6 anni. Tutte le domande presentate sono state accolte. Il servizio andrà avanti fino al 30 luglio e impegnerà i bambini per due giorni alla settimana: il martedì e giovedì, dalle 8.30 alle ore 12.30.

Intanto si mettono a punto le attività per il prossimo anno educativo. Mercoledì 15 luglio, nella sede della cooperativa sociale “Piccolo Mondo” in Piazza Follesa, si terrà l’Open Day del micronido comunale. L’appuntamento è per le 16.30. Le famiglie interessate potranno visitare gli spazi della struttura e conoscere il progetto educativo e le attività per i bambini. Il micronido di Donori è in grado di ospitare fino a 17 bambini tra lattanti (da 3 a 17 mesi d’età) e divezzi (tra i 18 e i 36 mesi).

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