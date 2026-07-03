Un giovane di 22 anni senza fissa dimora è stato  arrestato dai carabinieri di Quartu per un furto di trenta euro in un negozio a Le Vele.

Un 54enne è stato invece arrestato per essersi avvicinato all'abitazione della madre. Di recente nei suoi confronti era stato emanato il provvedimento dalla magistratura che gli imponeva  di non avvicinarsi all'abitazione della familiare dopo precedenti maltrattamenti.

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