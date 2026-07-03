carabinieri
03 luglio 2026 alle 21:35aggiornato il 03 luglio 2026 alle 21:35
Quartu, arresto per un furto di 30 euro a Le VeleUn 54enne è stato invece arrestato per essersi avvicinato all'abitazione della madre
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Un giovane di 22 anni senza fissa dimora è stato arrestato dai carabinieri di Quartu per un furto di trenta euro in un negozio a Le Vele.
Un 54enne è stato invece arrestato per essersi avvicinato all'abitazione della madre. Di recente nei suoi confronti era stato emanato il provvedimento dalla magistratura che gli imponeva di non avvicinarsi all'abitazione della familiare dopo precedenti maltrattamenti.
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