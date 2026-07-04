Mancano i medici al Pronto soccorso: porte chiuse al San Giuseppe di IsiliSi teme per il resto della stagione: tra ferie e poco personale si potrebbe andare avanti a singhiozzo
Resterà chiuso per tutta la giornata di oggi il pronto soccorso dell'ospedale San Giuseppe Calasanzio di Isili. Si ripresenta dunque la paura per il funzionamento di un servizio già fortemente penalizzato.
"Problemi organizzativi", si legge nella comunicazione dell'Azienda arrivata sulla scrivania del sindaco di Isili, Luca Pilia, alle 9 di questa mattina. Manca il personale medico che possa garantire l'apertura dalle 8 alle 20.
Si teme per il prosieguo della stagione: tra ferie e mancanza di personale, si potrebbe andare avanti a singhiozzo, come è già successo altre volte.