La pioggia dei giorni scorsi, preziosa per le campagne, ha però danneggiato il guado sterrato che collega Villaputzu con Muravera e il Sarrabus. Per questo lunedì 6 luglio l’amministrazione comunale di Villaputzu ha programmato un nuovo intervento di manutenzione con strada chiusa dalle 9 alle 17. Chiusura necessaria “per consentire lo svolgimento dei lavori in condizioni di sicurezza”. L’ultimo intervento di manutenzione era stato eseguito lo scorso 12 giugno.

Le risorse per la manutenzione sono state messe a disposizione dalla Regione. In base alla convenzione tra Comune e Regione ogniqualvolta si creano delle buche o dei dislivelli il Comune incarica la ditta per un pronto intervento. La convenzione ha una validità di 36 mesi (è stata siglata alla fine del 2024) per un totale di 150mila euro.

Il sindaco Pierpaolo Piu per lunedì ha invitato i cittadini a programmare i propri spostamenti tenendo conto della temporanea interruzione della viabilità. Piu, anche durante il Consiglio comunale di insediamento, ha assicurato il massimo impegno sulla questione ponte (coi lavori ancora fermi): “Nei prossimi giorni – ha sottolineato in Aula il primo cittadino - ci rivolgeremo al Governo della Repubblica non per chiedere un favore ma per chiedere che venga riconosciuto il carattere strategico di una struttura indispensabile per il futuro di Villaputzu e dell’intero Sarrabus”.

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