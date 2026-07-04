«È sempre un piacere vedere il nome di Mandas sul tetto del mondo». Con queste parole il sindaco Umberto Oppus ha commentato lo storico risultato ottenuto dal Caseificio Antonio Garau dal 1880 agli International Cheese & Dairy Awards 2026, tra i più prestigiosi concorsi internazionali del settore lattiero-caseario.

L'azienda di Mandas, attiva dal 1880 e guidata oggi da Marina e Mimmo Garau, ha conquistato complessivamente otto medaglie: tre ori con Su Crabittu, Colline di Mandas e Su Nuraxi, tre argenti per Su Crabittu, Blue Marina e Piccante di Trexenta, e due bronzi con Granduca di Mandas e Cardureu. Un risultato di grande prestigio in una competizione che ogni anno mette a confronto migliaia di prodotti provenienti da numerosi Paesi e valutati alla cieca da una giuria internazionale.

Il primo cittadino si è recato personalmente nel caseificio per congratularsi con Mimmo Garau e la sua famiglia. «Non potevo non passare a formulare gli auguri e i complimenti per questo storico risultato delle otto medaglie ottenute ai Cheese Awards 2026 in Gran Bretagna», ha dichiarato.

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